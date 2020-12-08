Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала упражнения для пресса

Красотка в этот раз позировала в леопардовом бикини. Девушка лежала на коврике для занятий у бассейна. Тренер показала упражнения для пресса, которые помогут обрести животик мечты. Волосы у Екатерины были собраны в хвостик, чтобы не мешали занятиям. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скручивания на пресс.

Самые популярные и эффективные упражнения для обретения сильного и рельефного пресса. Смотрите видео, чтобы посмотреть различные вариации скручиваний. Приготовили свои животики? Тогда раскладываем коврик и повторяем за Катей. Личный рецепт Кати по количеству повторений. Каждое упражнение делаем до лютого жжения и еще 10 раз после. Будет жарко, но мы в вас верим", - написала Усманова под фото.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Фигура - сказка", "Пресс-моя любов, тренировка утром прошла на урам", "Катя, спасибо за мотивацию", "Спасибо! Сегодня начнем", "Катя, а полоска у вас по белой линии. Это часть диастаз?".

Мы писали, что популярная украинская фитнес-модель Екатерина Усманова впечатлила роскошной фигурой, облачившись в кожаный наряд.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Усманова позирует, облачившись в кожаный наряд и демонстрируя достоинства фигуры во всей красе.

Напомним, загорелая фитнес-тренер Усманова впечатлила идеальными "полушариями" в мини-бикини

А еще Politeka писала, что жаркая фитнес-тренер Усманова устроила встряску для ягодиц в стрингах

Также Politeka сообщала, что озорная фитнес-тренер Усманова в стрингах пошалила в бассейне, показав самый сок



