Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя на тренировке
На фото Усманова позирует в бикини на веревочках. Красотка начала наклонятся вперед, показывая новое упражнение. Девушка позировала у бассейна, а волосы собрала в узел. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро, девочки!
Это не только пожелание доброго утра, но и позитивное название отличного упражнения.
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Оно растит силу, придает форму, увеличивает привлекательность мышц поясницы, ягодиц и задней поверхности бедра", - написала звезда.
Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:
"Как отчетливо видно работу мышц", "На это видео можно смотреть вечно", "Очень люблю это упражнение", "Девчонки,ну скажите почему включается только бицепс бедра и то к низу, ягодицы вообще не могу прочувствовать", "Ноги в коленях сгибать надо?".
Мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила фигурой в игривом наряде.
Екатерина надела красные топик и игривою юбочку, сняв себя на камеру в зеркало.
Мини отлично село на бедрах знаменитости, и было настолько коротким, что, казалось, покажется самое интимное.
Напомним, фитнес-тренер Усманова сжала сочные "персики" узеньким боди
А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в леопардовом мини-бикини показала свои самые сочные места, оторваться невозможно
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