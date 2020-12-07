Популярна українська фітнес-модель Катерина Усманова вразила розкішною фігурою, одягнувшись в шкіряне вбрання

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Коли Марго сказала що буде як у казці, я навіть не думала що вона буквально це мала на увазі. Я відчула себе як Лагерта з вікінгів. Схожа? Як вважаєте? Рік добігає кінця і мене вже тягне на підведення підсумків, хоча ще зарано і ми всією сім'єю ще закриваємо всі свої хвости й цілі цього року», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Усманова позує, одягнувшись в Шкіряний наряд і демонструючи достоїнства фігури у всій красі.

"Неймовірна Катерина», «казка», «шалено красива», «фото просто космічне», "як чарівно", - пишуть її шанувальники.

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Відома тренер спокушає формами в найспекотніших нарядах. Цього разу модель запаморочила голову своєю красою, просто перебуваючи вдома.

Катерина одягла червоні топік і грайливу спідничку, знявши себе на камеру в дзеркало.

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