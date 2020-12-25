Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя в праздничном образе

На фото Усманова позирует в платье с большим разрезом до бедра и поясом на талии. Красотка стояла у зеркала возле новогодней елки. Звезда задрала одну ножку, хвастаясь ее идеальности, а волосы оставила распущенными. На других кадрах модель показала еще несколько образов для праздника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какой образ вам нравится больше ?))", - написала Екатерина.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все образы классные, но первый прямо огонь!", "Образ француженки самый классный", "Все, но самый бомбический последний", "Во всех хороша, но наверное", "Мне зелёный почему то больше всего !))", "Вы во всех образах прекрасны!", "Первый. Платье на 3 фото не актуально уже. Если бы не поехали группой в горы на Новый год, точно бы такое одела".

Мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила новым роскошным образом.

Катя позировала в разных позах, показывая свою роскошную фигурку со всех сторон. На одном снимке она заигралась и слишком низко наклонилась, едва не выронив бюст из тесного лифчика.

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