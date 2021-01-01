Известная модель и фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и обратилась к прекрасной половине

На фото Усманова показалась в мини-топе и шортиках, что были в цвет кожи красотки. Волосы Екатерина оставила распущенными, а образ дополнила эффектными украшениями. Модель сидела на коленках, взявшись за ноги ручками. Кадр получился соблазнительным и горячим, ведь девушка совсем не стеснялась себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимые и дорогие наши девочки!

2020-й год подходит к концу.

Это был тяжелый год, но не будем вспоминать о плохом.

Мы знаем, что каждая из вас стала сильнее и преодолела рубеж собственных рамок", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"И вас с наступающим", "С Наступающим!!! Фото просто бомба", "Шикарно! С наступающим!", "Ой кошечка", "год был сложный!!!! Но этот год открыл мне вас. Спасибо за вашу энергию!!! Мотивацию!!!!".

Мы писали, что известный фитнес-тренер Екатерина Усманова показала свою идеальную фигурку во всей красе.

У себя в Инстаграм звезда опубликовала серию видео, на которых сверкнула своими упругостями. Красотка выбрала для съемок леопардовый хищный костюм, который состоял из обтягивающих лосин и короткого топа.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в красном белье показала свои "шарики" под елкой

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в черном бикини впечатлила рельефным телом на фоне елки

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