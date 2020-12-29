Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о подарках

На кадрах красотка позирует в красных трусиках и топе. Модель повиляла пятой точкой и развернулась спиной, чтобы показать ее во всей красе. Волосы у девушки остались распущенными, а стояла Усманова у наряженной елки. Кадры получились увлекательными и соблазнительными, ведь Екатерина не стесняется своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Идеи фитнес-подарков на Новый год.

До конца года осталось 2 дня, и в воздухе царит атмосфера праздничного хаоса.

Подготовили подарки за месяц или еще ломаете голову?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная мечта", "Ох уж эта фигурка...", "Подарила себе резинки для фитнеса и Ваш марафон для стройных ягодиц 2.0".

Мы писали, что фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова впечатлила роскошной фигурой, оставшись в одном белье.

«Теперь хочу поставить цели на 2021 год», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Усманова позирует, примеряв облегающий топ и стринги, демонстрируя на камеру рельефный живот и не только.

Напомним, фитнес-тренер Усманова устроила акт соблазна под елкой, задрав ножку

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