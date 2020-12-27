Украинская фитнес-тренер и модель Екатерина Усманова впечатлила роскошной фигурой, оставшись в одном белье
Как рассказывает Politeka, знаменитость опубликовала соответствующий ролик у себя в Instagram.
«Теперь хочу поставить цели на 2021 год», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Усманова позирует, примеряв облегающий топ и стринги, демонстрируя на камеру рельефный живот и не только.
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А вот поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, поскольку кадры были опубликованы в карусели Stories.
До этого мы писали, что фитнес-тренер Екатерина Усманова покорила новым роскошным образом
Красотка опубликовала серию фотографий в золотом костюме. Катя, которая может похвастаться невероятной фигурой, надела миниатюрные шортики и топ с экстремальным декольте. Плечи красотки украсили длинные бусы в виде погон, а на талию спортсменка повязала серебристый пояс.
Катя позировала в разных позах, показывая свою роскошную фигурку со всех сторон. На одном снимке она заигралась и слишком низко наклонилась, едва не выронив бюст из тесного лифчика.
Напомним, что Екатерина Усманова соблазнила фигурой, устроив фотосессию посреди леса: «Как в сказке…».
Как сообщала Politeka, Усманова спрятала "орешек" за веревочками бикини: "Как отчетливо видно...".
Также Politeka писала, что Усманова сжала сочные "персики" узеньким боди: "Благодарю за мотивацию".