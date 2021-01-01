Популярна співачка українського походження Ані Лорак похвалилася новорічним образом і вразила фігурою

Популярна артистка намагається показувати на своїй сторінці в Instagram тільки постановочні кадри і ретельно приховує особисте життя від уважної публіки. Цього разу зірка вирішила показати не тільки свій новорічний образ, але ще і привітати фанатів на тлі ялинки.

Співачка вбралася в Червону блискучу сукню з пікантним декольте, прикритим сіточкою і зробила досить ніжний макіяж з акцентом на очі. Волосся артистка поклала досить просто-акуратними локонами на плечі без будь-яких додаткових прикрас.

Лорак також вдалося вигідно підкреслити фігуру завдяки обтягуючій тканині вбрання. Таким чином артистка показала і схудлу фігуру, адже раніше скаржилася, що за час карантину набрала зайвого.

"З Новим роком, кохані! ❤️ Найкраще тільки починається! Добро переможе! ✨ » ,- написала Лорак.

Фанати відразу відреагували:

"З Новим Роком, красуня ❤; з Новим роком дорога Діва😍♥️; Красуня 😍з Новим роком взаємненько🤗; Будь збережена долею, нехай у вас з донечкою буде міцним здоров'я і щасливими дні нового року 🙏; любимо тебе , ти незвичайна красуня, дуже стильно ❤; щастя і любові❤ Будьте найщасливішою!; З Новим Роком, Кароліна ❤».

Ми також писали, що після карантину співачка заявила, що помітно поправилася і готова до важкого шляху з приведення своєї фігури у форму. За короткий термін Кароліні дійсно вдалося перетворитися і схуднути на кілька кілограмів.

Тепер артистка із задоволенням позує для нових фотосесій і хвалиться образами, які допомагають їй дивувати публіку своєю красою. Не так давно Ані Лорак показала новий кліп, в якому постала з новою зачіскою і виконала пісню в іншому стилі.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

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