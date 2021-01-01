Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак похвасталась новогодним образом и поразила фигурой

Популярная артистка старается показывать на своей странице в Инстаграм только постановочные кадры и тщательно скрывает личную жизнь от внимательной публики. В этот раз звезда решила показать не только свой новогодний образ, но еще и поздравить фанатов на фоне елки.

Певица облачилась в красное блестящее платье с пикантным декольте, прикрытым сеточкой и сделала довольно нежный макияж с акцентом на глаза. Волосы артистка уложила довольно просто –аккуратными локонами на плечи без каких-либо дополнительных украшений.

Лорак также удалось выгодно подчеркнуть фигуру благодаря обтягивающей ткани наряда. Таким образом артистка показала и похудевшую фигуру, ведь ранее жаловалась, что за время карантина набрала лишнего.

«С Новым годом, любимые! ❤️ Самое лучшее только начинается! Добро победит! ✨», - написала Лорак.

Фанаты сразу отреагировали:

«С Новым Годом, красавица ❤; С Новым годом Дорогая роковая Дива 😍♥️; Красуня 😍С новым годом взаимненько🤗; Будь хранима судьбой, пусть у вас с доченькой будет крепким здоровье и счастливыми дни нового года 🙏 ; Любим тебя, ты необычная красотка, очень стильно ❤; Счастья и любви❤ Будьте самой счастливой!; С Новым Годом, Каролина ❤».

Мы также писали, что после карантина певица заявила, что заметно поправилась и готова к тяжелому пути по приведению своей фигуры в форму. За короткий срок Каролине действительно удалось преобразиться и похудеть на несколько килограммов.

Теперь артистка с удовольствием позирует для новых фотосессий и хвастается образами, которые помогают ей удивлять публику своей красотой. Не так давно Ани Лорак показала новый клип, в котором предстала с новой прической и исполнила песню в другом стиле.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

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