Український фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поділилась пікантним фото в оточенні оголених чоловіків і поцікавилась самопочуттям своїх фоловерів після новрічної ночі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Плакидюк у соцмережі.

Так, в акаунті Соні з'явилось чорно-біле фото, на якому вона позує в колготках в сіточку та пікантному корсеті, а поряд з нею внизу стоять двоє чоловіків спортивної статури. При цьому з одягу на них - лише головні убори.

На фотографії Соня дивиться вгору, розставивши руки в різні сторони, а чоловіки притримують її за ноги.

"Всi вже воскресли пiсля вчора? Якщо нi, то Καλυψώ вам у помiч", - написала вона.

"Неймовірно", "Сонін рай", "Картинка", "Чарівно", "Мені подобається, на якій точці моя відмітка. Обожнюю", "Подумала, що це Кім Кардашьян спочатку. Соня, ви шикарна", "неймовірна жінка!", "Яка краса", "Вау", "У мене буде нова заставка на телефон", "Який секс", "Пожежа", "Мої очі! Це просто вогонь!", "Спочатку подумала, що Ротар", "Я думала, це Ріта Мамун", "З новим роком! Міцного здоров'я, щастя, кохання, злагоди, добра, Божої ласки, нехай всі мрії здійснюються", - пишуть в коментарях.

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