З нового року в Україні почали діяти нові правила нарахування штрафів та пені за кредитами

Як повідомляє Politeka.net, з 1 січня набув чинності закон, який стосується кредитування та формування кредитних історій. Подробиці на офіційному сайті наводить прес-служба Міністерства юстиції.

За новими правилами мікрокредити на суму не більше однієї мінімальної зарплати, договір за якими укладається на термін в один місяць і менше, відносяться до споживчих кредитів. Варто відзначити, що з січня "мінімалка" підвищилася на 20% і тепер становить шість тисяч гривень.

Закон передбачає, що загальна максимальна сума штрафів (пені) за мікрокредитом розміром не більше мінімальної зарплати не може бути більше подвійної суми позики, отриманої згідно з договором. Більш того, розмір штрафних санкцій не можна збільшити навіть за угодою сторін, тому кредитори не зможуть прописати відповідну умову в документах. Правила також забороняють змінювати процентну ставку, порядок розрахунку і сплати відсотків, якщо вони при цьому стають невигідними для клієнтів.

"Дуже поширеною проблемою є нерозуміння повної вартості кредиту і санкцій у разі прострочення, які могли потроїти або навіть збільшити борг людини в десятки разів і, як наслідок, людина не може його повернути", - підкреслили в Мін'юсті.

Для підписання кредитного договору обов'язковою умовою стала згода одержувача на доступ до інформації про його кредитну історію, а також на збір, зберігання, використання та поширення таких даних через бюро кредитних історій, яке входить до Єдиного реєстру бюро Кредитних Історій. Якщо ж людина відмовить в доступі, організація повинна відмовити йому в позиці. Кредитори ж зобов'язані передавати інформацію про споживчі кредити хоча б в одне таке бюро, термін подачі скоротили з семи до двох днів. Закон також обмежив кількість мікрокредитів і швидких позик, які може брати один споживач.

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