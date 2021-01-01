С нового года в Украине начали действовать новые правила начисления штрафов и пени по кредитам

Как сообщает Politeka.net, с 1 января вступил в силу закон, который касается кредитования и формирования кредитных историй. Подробности на официальном сайте приводит пресс-служба Министерства юстиции.

По новым правилам микрокредиты на сумму не более одной минимальной зарплаты, договор по которым заключается на срок в один месяц и меньше, относятся к потребительским кредитам. Стоит отметить, что с января "минималка" повысилась на 20% и теперь составляет шесть тысяч гривен.

Закон предусматривает, что общая максимальная сумма штрафов (пени) по микрокредиту размером не более минимальной зарплаты не может быть больше двойной суммы займа, полученного согласно договору. Более того, размер штрафных санкций нельзя увеличить даже по соглашению сторон, поэтому кредиторы не смогут прописать соответствующее условие в документах. Правила также запрещают менять процентную ставку, порядок расчета и уплаты процентов, если они при этом становятся невыгодными для клиентов.

"Очень распространенной проблемой является непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить долг человека в десятки раз и, как следствие, человек не может его вернуть", - подчеркнули в Минюсте.

Для подписания кредитного договора обязательным условием стало согласие получателя на доступ к информации о его кредитной истории, а также на сбор, хранение, использование и распространение таких данных через бюро кредитных историй, которое входит в Единый реестр бюро кредитных историй. Если же человек откажет в доступе, организация должна отказать ему в займе. Кредиторы же обязаны передавать информацию о потребительских кредитах хотя бы в одно такое бюро, срок подачи сократили с семи до двух дней. Закон также ограничил количество микрокредитов и быстрых займов, которые может брать один потребитель.

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