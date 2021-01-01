Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила шанувальників, посвітивши бездоганною фігурою в одному бікіні

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Келлі Гейл постає перед фанатами в одній кофті й бікіні. При цьому, оскільки красуня вирішила розкрити наряд, в кадр потрапили пружні «солодощі» відомої моделі.

У якийсь момент Келлі Гейл нахиляється і лягає перед камерою, демонструючи розкішну фігуру в іншому ракурсі. При цьому фанати красуні були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже кадри були розміщені в каруселі сторіс знаменитості.

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Як відомо, Келлі Гейл разом зі своїм коханим вирушили на Гаваї, щоб відсвяткувати Різдво.

На відео можна побачити, як задоволена брюнетка з Victoria's Secret в спокусливому купальнику спершу позує на піску, а потім елегантно заходить в океан.

Шанувальники красуні були без розуму від побаченого, побажавши своєму кумиру добре провести час.

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