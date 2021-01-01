Супермодель Алессандра Амбросіо вразила розкішною фігурою, покрутившись перед камерою в наряді в сітку
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Щасливого Нового року", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на ролику Амбросіо хвалиться бездоганними вигинами, елегантно спускаючись зі сходинок в наряді в сітку і білосніжній білизні. При цьому знаменитість без сорому задирає наряд, обдаровуючи фанатів грайливою посмішкою.
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Якими в дитинстві були Андрій Данилко, Бузова, Алла Пугачова та інші зірки: "Народжені в рік Бика"
Морози до -20 і погодні аномалії несуться на Україну, новий прогноз: "Найхолоднішою датою стане..."
"Вагітна" Осадча видала незвичайну таємницю Горбунова: "Дитина і мама будуть шоковані"
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
"Ох, ця посмішка коштує мільйони", "ти просто незрівнянна, Алі!", "і тебе зі святом! Ти чудова, продовжуй радувати нас далі", " Божественні вигини!", "ну до чого ж ти красива", - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що американська модель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо захопила шанувальників, помірявшись фігурою з красунями-подругами на відпочинку
"Літо настає, Тепло в серці. Ця барвиста магія. Речі в житті..."- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Амбросіо позує в одному бікіні з красунями-подругами на кораблі, ефектно посміхаючись при цьому на камеру.
Нагадавши, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.
Також Politeka писала, що зірка з Victoria's Secret блиснула випираючими формами з бікіні.
А ще Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret грайливо розставила ніжки в мініатюрному бікіні.