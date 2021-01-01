Супермодель Алессандра Амбросіо вразила розкішною фігурою, покрутившись перед камерою в наряді в сітку

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Щасливого Нового року", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на ролику Амбросіо хвалиться бездоганними вигинами, елегантно спускаючись зі сходинок в наряді в сітку і білосніжній білизні. При цьому знаменитість без сорому задирає наряд, обдаровуючи фанатів грайливою посмішкою.

"Ох, ця посмішка коштує мільйони", "ти просто незрівнянна, Алі!", "і тебе зі святом! Ти чудова, продовжуй радувати нас далі", " Божественні вигини!", "ну до чого ж ти красива", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що американська модель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо захопила шанувальників, помірявшись фігурою з красунями-подругами на відпочинку

"Літо настає, Тепло в серці. Ця барвиста магія. Речі в житті..."- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Амбросіо позує в одному бікіні з красунями-подругами на кораблі, ефектно посміхаючись при цьому на камеру.

Нагадавши, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.

Також Politeka писала, що зірка з Victoria's Secret блиснула випираючими формами з бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret грайливо розставила ніжки в мініатюрному бікіні.