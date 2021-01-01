Супермодель Алессандра Амбросіо вразила розкішною фігурою, покрутившись перед камерою в наряді в сітку

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Щасливого Нового року", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на ролику Амбросіо хвалиться бездоганними вигинами, елегантно спускаючись зі сходинок в наряді в сітку і білосніжній білизні. При цьому знаменитість без сорому задирає наряд, обдаровуючи фанатів грайливою посмішкою.

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"Ох, ця посмішка коштує мільйони", "ти просто незрівнянна, Алі!", "і тебе зі святом! Ти чудова, продовжуй радувати нас далі", " Божественні вигини!", "ну до чого ж ти красива", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що американська модель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо захопила шанувальників, помірявшись фігурою з красунями-подругами на відпочинку

"Літо настає, Тепло в серці. Ця барвиста магія. Речі в житті..."- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Амбросіо позує в одному бікіні з красунями-подругами на кораблі, ефектно посміхаючись при цьому на камеру.

Нагадавши, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.

Також Politeka писала, що зірка з Victoria's Secret блиснула випираючими формами з бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret грайливо розставила ніжки в мініатюрному бікіні.