Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, примірявши блискучу міні-сукню

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Починаючи з 2021 року ми з моїм улюбленим святковим платтям поїхали по дорозі, щоб побачити феєрверк, завдяки чудовому місцевому жителю, який нам про це розповів. Безпечно і весело», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Олівейра постає перед камерою в екстра-міні, яке вирішила спокусливо задерти, оголивши «солодкі» місця.

"Ніжна кішечка", "божественний вигляд", "ти просто казкова дівчинка", "сама досконалість", "ідеальна красуня"," ікона!",- пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах Victoria's Secret, блиснула ідеальною фігуркою в мініатюрній сукні

Цього разу Олівейра одягла мініатюрну білу сукню з пухнастої м'якої тканини. Наряд обтягнув ідеальну фігуру зірки, її округлі стегна і пишні груди. Модель вигнулася, показавши, як вона спокушає чоловіків. Виглядала Малятко чудово.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила пружним "персиком" в стрінгах: "Ох, ці вигини...".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра задерла кофтинку і показала апетитну красу: "де живе божество?".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без ліфчика виконала бажання чоловіків:"неймовірна дівчинка".