Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, влаштувала запальний танець у сукні з декольте

Як розповідає Politeka, кадрами зі знаменитістю були опубліковані на сторінці її друга в TikTok.

Так, модель постає в сукні з екстремальні декольте, виконуючи запальний танець на камеру прямо за столом. Красуня ефектно демонструвала своє головне достоїнство, на що звернули увагу її шанувальники.

"Фантастична», «новорічна красуня», «чудовий вигляд», «ось це апельсинчики», «вау, який размерчик», «ти просто супер», "Снігуронька що треба", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка славиться своїм неосяжним бюстом, порадувала шанувальників святковим фото

Красуня опублікувала вельми пікантний знімок. Дівчина була одягнена в червоний купальник, який сильно стиснув її великий бюст. Вона трохи розстебнула замочок на області декольте, давши свої «близнючкам» трохи свободи. На голові у Міли красувалася новорічна шапочка Діда Мороза. Виглядала модель дуже привабливо.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова відчинила "душу «і дала насолодитися своєю красою:»фантастичні".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова без всякого сорому побешкетувала біля басейну:»Ух, як трясуться...".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова пустилася в танок, декольте ледь витримало: "таке взагалі можливо?».