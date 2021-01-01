Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, влаштувала запальний танець у сукні з декольте
Як розповідає Politeka, кадрами зі знаменитістю були опубліковані на сторінці її друга в TikTok.
Так, модель постає в сукні з екстремальні декольте, виконуючи запальний танець на камеру прямо за столом. Красуня ефектно демонструвала своє головне достоїнство, на що звернули увагу її шанувальники.
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"Фантастична», «новорічна красуня», «чудовий вигляд», «ось це апельсинчики», «вау, який размерчик», «ти просто супер», "Снігуронька що треба", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка славиться своїм неосяжним бюстом, порадувала шанувальників святковим фото
Красуня опублікувала вельми пікантний знімок. Дівчина була одягнена в червоний купальник, який сильно стиснув її великий бюст. Вона трохи розстебнула замочок на області декольте, давши свої «близнючкам» трохи свободи. На голові у Міли красувалася новорічна шапочка Діда Мороза. Виглядала модель дуже привабливо.
Нагадаємо, що Міла Кузнєцова відчинила "душу «і дала насолодитися своєю красою:»фантастичні".
Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова без всякого сорому побешкетувала біля басейну:»Ух, як трясуться...".
Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова пустилася в танок, декольте ледь витримало: "таке взагалі можливо?».