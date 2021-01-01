Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила зажигательный танец в платье с декольте
Как рассказывает Politeka, кадрами со знаменитостью были опубликованы на странице ее друга в TikTok.
Так, модель предстает в платье с экстремальные декольте, исполняя зажигательный танец на камеру прямо за столом. Красотка эффектно демонстрировала свое главное достоинство, на что обратили внимание ее поклонники.
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Каменских, Дорофеева, Асмус и другие звезды, которые резко сменили имидж в 2020 году: "Вот это перебор..."
Морозы до -20 и погодные аномалии несутся на Украину, новый прогноз: "Самой холодной датой станет..."
Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте..."
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
«Фантастическая», «новогодняя красотка», «великолепный вид», «вот это апельсинчики», «вау, какой размерчик», «ты просто супер», «снегурочка что надо», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая славится своим необъятным бюстом, порадовала поклонников праздничным фото
Красотка опубликовала весьма пикантный снимок. Девушка была одета в красный купальник, который сильно сжал ее большой бюст. Она немного расстегнула замочек на области декольте, дав свои «близняшкам» немного свободы. На голове у Милы красовалась новогодняя шапочка Деда Мороза. Выглядела модель очень привлекательно.
Напомним, что Мила Кузнецова распахнула "душу" и дала насладиться своей красотой: «Фантастические».
Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова без всякого стеснения пошалила у бассейна: «Ух, как трясутся…».
Также Politeka писала, что Мила Кузнецова пустилась в пляс, декольте едва выдержало: «Такое вообще возможно?».