Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила зажигательный танец в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, кадрами со знаменитостью были опубликованы на странице ее друга в TikTok.

Так, модель предстает в платье с экстремальные декольте, исполняя зажигательный танец на камеру прямо за столом. Красотка эффектно демонстрировала свое главное достоинство, на что обратили внимание ее поклонники.

«Фантастическая», «новогодняя красотка», «великолепный вид», «вот это апельсинчики», «вау, какой размерчик», «ты просто супер», «снегурочка что надо», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая славится своим необъятным бюстом, порадовала поклонников праздничным фото

Красотка опубликовала весьма пикантный снимок. Девушка была одета в красный купальник, который сильно сжал ее большой бюст. Она немного расстегнула замочек на области декольте, дав свои «близняшкам» немного свободы. На голове у Милы красовалась новогодняя шапочка Деда Мороза. Выглядела модель очень привлекательно.

Напомним, что Мила Кузнецова распахнула "душу" и дала насладиться своей красотой: «Фантастические».

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова без всякого стеснения пошалила у бассейна: «Ух, как трясутся…».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова пустилась в пляс, декольте едва выдержало: «Такое вообще возможно?».