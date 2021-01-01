Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила зажигательный танец в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, кадрами со знаменитостью были опубликованы на странице ее друга в TikTok.

Так, модель предстает в платье с экстремальные декольте, исполняя зажигательный танец на камеру прямо за столом. Красотка эффектно демонстрировала свое главное достоинство, на что обратили внимание ее поклонники.

@slezhuzatobou

♬ Новогодняя - Дискотека Авария

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«Фантастическая», «новогодняя красотка», «великолепный вид», «вот это апельсинчики», «вау, какой размерчик», «ты просто супер», «снегурочка что надо», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая славится своим необъятным бюстом, порадовала поклонников праздничным фото

Красотка опубликовала весьма пикантный снимок. Девушка была одета в красный купальник, который сильно сжал ее большой бюст. Она немного расстегнула замочек на области декольте, дав свои «близняшкам» немного свободы. На голове у Милы красовалась новогодняя шапочка Деда Мороза. Выглядела модель очень привлекательно.

Напомним, что Мила Кузнецова распахнула "душу" и дала насладиться своей красотой: «Фантастические».

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова без всякого стеснения пошалила у бассейна: «Ух, как трясутся…».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова пустилась в пляс, декольте едва выдержало: «Такое вообще возможно?».