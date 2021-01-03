Телеведуча Леся Нікітюк викликала захват у публіки розкішним образом
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому новорічному вбранні (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Так, блондинка виставила напоказ свою головну "гідність" -бездоганні довжелезні ніжки в ультракороткій чорній міні-сукні. Незвичайний розріз знизу з одного боку прикрасила бахрома з блискучими камінчиками. Подібну прикрасу Леся причепила і до зачіски-з акуратної гульки також звисала сліпуча бахрома.
Дівчина покуражилася перед камерою, показавши себе у всій красі. Яскраво нафарбована Нікітюк посміхалася і посилала повітряні поцілунки.
"З Новим роком 🎊 🎈 🎆 2021", - підписані кадри.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато відзначили, що її образ схожий на один з тих, що були у співачки Дженніфер Лопес.
"Яка красуня😍"
"Леся... вогонь 🔥 🔥 🔥 люблю ❤ ️"
"Прикид супер👏"
"Реально нереальна😍"
"Довгонога Леся !!!"
"Така Сонячна!🌞❤ Кльова! 🌺"
"Плаття у Джей Ло позичила?)"
"Красива, так схудла.🌼🌼🌼"
"Сваровські до ранку хоч уціліли? 🤣 З Новим роком"
"Ось це новорічний подарунок !!! Леся-це щось, і це щось - майже все !!!"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк в мегаоткровенном корсеті з чорного латексу збентежила зухвалим виглядом. Телеведуча розташувалася на синьому дивані, зухвало закинувши одну ногу на іншу, убивши наповал божевільним декольте - Виріз в корсеті вражає розмірами.
Нагадавши, оздоблена Нікітюк звернулася до жіночої статі, налякавши зовнішнім виглядом
Також Politeka повідомляла, що Влад Яма, який пережив напад, зізнався Нікітюк, кого боїться найбільше в житті