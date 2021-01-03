Телеведуча Леся Нікітюк викликала захват у публіки розкішним образом

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому новорічному вбранні (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, блондинка виставила напоказ свою головну "гідність" -бездоганні довжелезні ніжки в ультракороткій чорній міні-сукні. Незвичайний розріз знизу з одного боку прикрасила бахрома з блискучими камінчиками. Подібну прикрасу Леся причепила і до зачіски-з акуратної гульки також звисала сліпуча бахрома.

Дівчина покуражилася перед камерою, показавши себе у всій красі. Яскраво нафарбована Нікітюк посміхалася і посилала повітряні поцілунки.

"З Новим роком 🎊 🎈 🎆 2021", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато відзначили, що її образ схожий на один з тих, що були у співачки Дженніфер Лопес.

"Яка красуня😍"

"Леся... вогонь 🔥 🔥 🔥 люблю ❤ ️"

"Прикид супер👏"

"Реально нереальна😍"

"Довгонога Леся !!!"

"Така Сонячна!🌞❤ Кльова! 🌺"

"Плаття у Джей Ло позичила?)"

"Красива, так схудла.🌼🌼🌼"

"Сваровські до ранку хоч уціліли? 🤣 З Новим роком"

"Ось це новорічний подарунок !!! Леся-це щось, і це щось - майже все !!!"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк в мегаоткровенном корсеті з чорного латексу збентежила зухвалим виглядом. Телеведуча розташувалася на синьому дивані, зухвало закинувши одну ногу на іншу, убивши наповал божевільним декольте - Виріз в корсеті вражає розмірами.

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