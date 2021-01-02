Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес сколихнула публіку несподіваним відео

Як передає Politeka.net, 51-річна артистка опублікувала провокаційні кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на сцені в новому амплуа (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Джей Ло виконала кавер на відому пісню групи Aerosmith, з'явившись в білому блискучому комбінезоні. Фігуриста співачка здивувала сміливим декольте до пупка, не надівши нижньої білизни. У якийсь момент розпалена красуня "впустила" бюст з тоненької тканини.

У підписі Лопес звернулася до фанатів, пояснивши настільки несподіваний вибір пісні:

"Моя мантра на цей рік: # мрія ✨ у нас світле майбутнє !!! 2021 принесе всім нам безмежні можливості втілити наші мрії в реальність. Мрія об'єднатися і змусити цей вірус зникнути. Мрія про більш єдиний світ. Мені здалося, що це ідеальна пісня для початку 2021 року, і я так рада, що заспівала її вчора ввечері на @RockinEve !!!! # DreamOn 🎉 #HappyNewYear всім. @iamstevent @aerosmith"

Користувачі кинулися обговорювати побачене, правда, більшості нове рок-амплуа артистки "не зайшло":

"Я люблю Джей Ло, але ця пісня не для неї"

"Цей останній вокал 🔥 🔥 вау"

"JLo, я люблю тебе, мама, але ця пісня, цей жанр не для тебе"

"Ти вбила цим! Так пишаюся тобою🔥 OMG наступний пост - твій 3000-ий пост🥰"

"О ні, жахливо ... дотримуйся того, що можеш"

"Ви справжнє втілення натхнення, легенди та ікони! 🔥❤"

"Люблю тебе, але це жахливий кавер, дотримуйся поп-музики - ти не рокер! 😕"

"Я люблю тебе, але тобі не слід було так чинити з цією піснею. Ти вбила її"

"це було боляче!! JLo, я люблю тебе, і я думаю, що ти супер талановита, але ти повинна знати свої межі. Ганьба тим, хто збрехав вам і сказав, що "у вас приголомшливий звук" 🤦🏼‍♀️"

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