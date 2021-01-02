Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес сколихнула публіку несподіваним відео
Як передає Politeka.net, 51-річна артистка опублікувала провокаційні кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на сцені в новому амплуа (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Джей Ло виконала кавер на відому пісню групи Aerosmith, з'явившись в білому блискучому комбінезоні. Фігуриста співачка здивувала сміливим декольте до пупка, не надівши нижньої білизни. У якийсь момент розпалена красуня "впустила" бюст з тоненької тканини.
У підписі Лопес звернулася до фанатів, пояснивши настільки несподіваний вибір пісні:
"Моя мантра на цей рік: # мрія ✨ у нас світле майбутнє !!! 2021 принесе всім нам безмежні можливості втілити наші мрії в реальність. Мрія об'єднатися і змусити цей вірус зникнути. Мрія про більш єдиний світ. Мені здалося, що це ідеальна пісня для початку 2021 року, і я так рада, що заспівала її вчора ввечері на @RockinEve !!!! # DreamOn 🎉 #HappyNewYear всім. @iamstevent @aerosmith"
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Єлизавета II провчила Меган Маркл і принца Гаррі, що втекли, на очах у інших: "Не знайшлося місця..."
Каменських, Дорофєєва, Асмус та інші зірки, які різко змінили імідж в 2020 році: "Ось це перебір..."
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
Одеситка у відвертому одязі влаштувала брудні танці біля ялинки на Думській, відео: "Я хочу..."
Користувачі кинулися обговорювати побачене, правда, більшості нове рок-амплуа артистки "не зайшло":
"Я люблю Джей Ло, але ця пісня не для неї"
"Цей останній вокал 🔥 🔥 вау"
"JLo, я люблю тебе, мама, але ця пісня, цей жанр не для тебе"
"Ти вбила цим! Так пишаюся тобою🔥 OMG наступний пост - твій 3000-ий пост🥰"
"О ні, жахливо ... дотримуйся того, що можеш"
"Ви справжнє втілення натхнення, легенди та ікони! 🔥❤"
"Люблю тебе, але це жахливий кавер, дотримуйся поп-музики - ти не рокер! 😕"
"Я люблю тебе, але тобі не слід було так чинити з цією піснею. Ти вбила її"
"це було боляче!! JLo, я люблю тебе, і я думаю, що ти супер талановита, але ти повинна знати свої межі. Ганьба тим, хто збрехав вам і сказав, що "у вас приголомшливий звук" 🤦🏼♀️"
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».
Як повідомляла Politeka, Лопес вразила пристрасним образом в костюмі з "невидимим" білизною: "справжній ангел!".
Також Politeka писала, що спекотна Дженніфер Лопес екстремальним декольте приділила 20-річних красунь: "ще молодше виглядає...".