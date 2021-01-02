Американская певица и актриса Дженнифер Лопес всколыхнула публику неожиданным видео
Как передает Politeka.net, 51-летняя артистка опубликовала провокационные кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на сцене в новом амплуа (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Джей Ло исполнила кавер на известную песню группы Aerosmith, появившись в белом блестящем комбинезоне. Фигуристая певица изумила смелым декольте до пупка, не надев нижнего белья. В какой-то момент разгоряченная красотка "выронила" бюст из тоненькой ткани.
В подписи Лопес обратилась к фанатам, объяснив столь неожиданный выбор песни:
"Моя мантра на этот год: # МЕЧТА ✨ У нас светлое будущее !!! 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ принесет всем нам безграничные возможности воплотить наши мечты в реальность. Мечта объединиться и заставить этот вирус исчезнуть. Мечта о более едином мире. Мне показалось, что это идеальная песня для начала 2021 года, и я так рада, что спела ее вчера вечером на @RockinEve !!!! #DreamOn 🎉 #HappyNewYear всем. @iamstevent @aerosmith"
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, правда, большинству новое рок-амплуа артистки "не зашло":
"Я люблю Джей Ло, но эта песня не для нее"
"Этот последний вокал 🔥🔥 вау"
"JLo, я люблю тебя, мама, но эта песня, этот жанр не для тебя"
"Ты убила этим! Так горжусь тобой🔥 OMG следующий пост - твой 3000-ый пост🥰"
"О нет, ужасно ... придерживайся того, что можешь"
"Вы истинное воплощение вдохновения, легенды и иконы! 🔥❤"
"Люблю тебя, но это ужасный кавер, придерживайся поп-музыки - ты не рокер! 😕"
"Я люблю тебя, но тебе не следовало так поступать с этой песней. Ты убила ее 🥺"
"это было больно!! JLo, я люблю тебя, и я думаю, что ты супер талантлива, но ты должна знать свои пределы. Позор тем, кто солгал вам и сказал, что «у вас потрясающий звук»🤦🏼♀️"
Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».
Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".
Также Politeka писала, что жаркая Дженнифер Лопес экстремальным декольте уделала 20-летних красоток: "Еще моложе выглядит...".