Бразильська модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret звела з розуму пікантним образом

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в оточенні сім'ї. Всі були в білих нарядах, але тільки Амбросіо дозволила собі божевільні розрізи - таку красу гріх приховувати.

Так, розкішна модель з'явилася в "рваній" сукні. "Сіточка" ледь прикривала засмаглі принади, а від сміливого декольте й зовсім можна втратити голову. Доповнили наряд два розрізи знизу, що повністю оголили її стрункі ніжки.

Амбросіо покрутилася перед камерою в різних ракурсах, щоб дозволити фанатами вдосталь намилуватися бездоганною красою. Спокусливий образ і яскраві фото стали найкращим новорічним подарунком для публіки.

"З любов'ю і вдячністю❤️", - підписала кадри модель.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Абсолютно красива і чарівна ❤️"

"Дай бог здоров'я цій прекрасній родині 🙏 ✨ "

"Королева грації, гармонії та краси 💗"

"Ви є і будете однією з найкрасивіших жінок у світі"

"Така засмагла та красива, що неможливо встояти"

Відзначимо, Амбросіо мріяла стати моделлю з восьми років, і вже в 12 вирушила на модельні курси, заручившись підтримкою рідних.

Примітно, що будучи підлітком Алессандра зважилася на пластичну операцію - дівчинці прибрали капловухість. І хоча хірург відмінно впорався з роботою, з тих пір модель не раз повторювала, що більше ніколи не піде на подібні жертви. Зірка запевняє жінок: пластична хірургія болюча, а результати не варті такого випробування.

Нагадаємо, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.

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