Співачку Тіну Кароль насилу пожно впізнати на нових фото - від гламуру не залишилося й сліду
Як передає Politeka.net, 35-річна артистка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала себе в несподіваному образі.
Так, Кароль опинилася високо в горах, в селі, оточеному лісом. Артистка влаштувала незабутній новорічний відпочинок, дозволивши собі розслабитися й хоч на деякий час забути про розкіш та блиск.
Співачка з'явилася на кадрах без макіяжу та зачіски, в "бабусиній" хустці, об'ємній картатій куртці та широких спортивних штанях зі світлими смугами з боків.
Щаслива й умиротворена Тіна вирішила спробувати щось новеньке. На території церкви артистка підійшла до дзвонів та почала смикати за мотузочки - Кароль не заспокоїлася, поки не перевірила, як звучить кожен з них.
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Раніше співачка вже збігала в глухомань - тоді Карпати справили на неї незабутнє враження. Кароль показала синові Веніаміну найвищу точку України - гору Говерлу.
"Приходьте сюди, скидайте свій стрес від карантину, школи домашньої і нехай ваше око насолодить прекрасна природа Карпат. Я в захваті, ми відчуваємо кожен день прилив емоцій", - писала артистка в своєму Instagram.
Перед цим Кароль довела публіку до екстазу, показавши крупним планом "смачне" декольте в облягаючому платті. Зірка без краплі сорому зняла пружні округлості, пококетувавши на камеру. Відео поділилися на її фан-сторінці в соцмережі.
"А куди я прийшла?", - солодко проспівала Тіна, заінтригувавши натовп. Деякі в коментарях припустили, що, судячи з оздоблення та дерев'яних стін, артистка гостює в одному з будиночків у Карпатах.
Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".
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