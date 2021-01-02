Випендрився на Новий рік

Актор і сценарист "Дизель Шоу" Євген Гашенко насмішив публіку незвичайним привітанням

Як передає Politeka.net, 39-річний гуморист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постав разом з трирічним сином Іваном (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Гашенко вирішив привітати глядачів, використовуючи забавний додаток на телефоні. Артист нібито "відростив" бороду, як у Діда Мороза, зрідка підспівуючи "З Новим роком!" і танцюючи головою під відомий старий хіт. Задоволений малюк, який сидів поруч з ним, також брав участь у зйомці.

"🎄Нехай цей рік принесе вам удачу, щастя, любов і достаток на додачу, нехай рикошетять від вас всі негаразди, мирного неба і гарної погоди!", - підписав кадри Євген.

Користувачі прийшли в захват, коментуючи побачене:

"Класний😍"

"Вітаю вашу сім'ю з Новим роком! Щастя, успіхів 😜 ✨ "

"З Новим Роком! Ви такі класні та позитивні 👍"

"Взаємно 💖 я спочатку Ваню не впізнала 😂"

"Женя, з Новим Роком!!) Нехай все цього року буде на висоті 🤍як і ви💞❤️"

Зазначимо, Гашенко разом з Вікторією Булітко та Олександром Бережком є ведучим рубрики "Дизель Ранок" в ефірі ранкового телевізійного шоу "Ранок у Великому Місті" на телеканалі ICTV. Актори іскрометно обігрують "серйозні" новини, чим змушують українців ридати від сміху.

Раніше ми повідомляли, Євген насмішив публіку, з'явившись в новому образі: перуці, квітчастій сорочці та жовтій краватці.

"Трохи Диско фанку в Новий Рік нікому не зашкодить! 🕺 🎸 🎤 🎉 ", - підписав кадр актор.

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