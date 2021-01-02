Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва викликала бурю емоцій у публіки свіжими кадрами - кожен знімок шедевр

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чорному топі та довгій спідниці такого ж кольору з божевільними розрізами до стегна.

Так, Надя показала, як вони з чоловіком співаком Володимиром Дантесом весело проводять час на курорті на Балі.

Судячи з усього, парочка шумно зустріла Новий 2021-й рік - свято вдалося на славу. На одному з кадрів Дорофєєва в шоломі осідлала "залізного коня". Спідниця при цьому зрадницьки зісковзнула, оголивши ніжки. Співачка зайняла пасажирське місце, а ось водієм, теж в шоломі, судячи з позначки на фото, виявився її чоловік.

На третьому знімку Дорофєєва повеселилася на дивані, задерши ніжки вище голови. А ось хто ця чудова дівчина поруч з нею користувачі так і не зрозуміли. Деякі припустили, що це переодягнений Дантес.

Як би там не було, публіка кинулася коментувати побачене:

"Опа, фоточки з Балі підлетіли 🥳 🔥"

"Вчасно я в інсту зайшла, тут такий шедевр 🔥"

"Худенька яка. Зовсім не їсть"



"Надюшка, красуня😻"

"😂Кошмар"

"Осліпла😍"

"Блін Вову на останній фотографії не впізнати 😕 😕"

"Баба вогонь 😂 🔥 "

"Нехай в 2021 буде все як ви загадали!❤️"

Раніше ми повідомляли, підбиваючи підсумки року, що минув, у своєму Instagram Дорофєєва зазначила, що "на подив, є багато приводів випити келишок ігристого".

Наприклад, старт її сольного проекту (після закриття групи "Время и Стекло"), небувалий успіх треку Gorit, що очолив чарт Apple Music Україна і залишався на першому місці 21 день, а також вірні друзі поруч.

Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

А ще Politeka повідомляла, що красуня-двійник Дорофєєвої розбурхала фантазії соковитим ласощами.

Також Politeka писала, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах