Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева вызвала бурю эмоций у публики свежими кадрами - каждый снимок шедевр

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в черном топе и длинной юбке такого же цвета с безумными разрезами до бедра.

Так, Надя показала, как они с мужем певцом Владимиром Дантесом весело проводят время на курорте на Бали.

Судя по всему, парочка шумно встретила новый 2021-й год - праздник удался на славу. На одном из кадров Дорофеева в шлеме оседлала "железного коня". Юбка при этом предательски соскользнула, оголив ножки. Певица заняла пассажирское место, а вот водителем, тоже в шлеме, судя по отметке на фото, оказался ее супруг.

На третьем снимке Дорофеева повеселилась на диване, задрав ножки выше головы. А вот кто эта замечательная девушка рядом с ней пользователи так и не поняли. Некоторые предположили, что это переодетый Дантес.

Как бы там ни было, публика кинулась комментировать увиденное:

"Опа, фоточки с Бали подлетели 🥳🔥"

"Вовремя я в инсту зашла, тут такой шедевр 🔥"

"Худенькая-то какая. Совсем не кушает"



"Надюшка, красотка😻"

"😂Кошмар"

"Ослепла😍"

"Блин Вову на последней фотографии не узнать😕😕"

"Баба огонь 😂🔥"

"Пусть в 2021 будет всё как вы загадали!❤️"

Ранее мы сообщали, подводя итоги ушедшего года в своем Инстаграм Дорофеева отметила, что "на удивление, есть много поводов выпить бокальчик игристого".

К примеру, старт ее сольного проекта (после закрытия группы "Время и Стекло"), небывалый успех трека Gorit, что возглавил чарт Apple Music Украина и оставался на первом месте 21 день, а также верные друзья рядом.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством.

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