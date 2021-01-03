Настя Каменських, Катя Осадча, Софія Ротару і інші зірки показали свої святкові образи

На першому фото здалася Настя Каменських. Красуня стояла біля каміна, хвалячись сукнею з відкритою спиною і без білизни. Дівчина посміхалася і розвернулася спиною, заманюючи спокусливим виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже здалася Катя Осадча. Зірка стояла біля ялинки з Горбуновим, позуючи в червоній сукні з вирізами. Дівчина посміхалася і хвалилася ідеальною фігурою, яка була ідеально підкреслена червоним вбранням.

На третьому кадрі вже була Софія Ротару. Легендарна співачка була в червоній сукні і посміхалася, піднявши руки вгору. Наряд вийшов ефектним і цікавим.

На четвертому знімку вітала Оля Бузова З Новим роком. Красуня стояла біля ялинки в сукні і закрила очі від задоволення. Дівчина взялася рукою за талію, а одну ніжку зігнула, роблячи знімок трохи пікантним.

Закриває топ Марта Адамчук. Зірка була в чорній прозорій сукні, сидячи біля ялинки. Дівчина посміхалася і хвалилася ефектним чином, який ідеально підкреслив достоїнства фігури красуні.

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