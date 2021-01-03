Настя Каменских, Катя Осадчая, София Ротару и другие звезды показали свои праздничные образы

На первом фото показалась Настя Каменских. Красотка стояла у камина, хвастаясь платьем с открытой спиной и без белья. Девушка улыбалась и развернулась спиной, завлекая соблазнительным видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже показалась Катя Осадчая. Звезда стояла у елки с Горбуновым, позируя в красном платье с вырезами. Девушка улыбалась и хвасталась идеальной фигурой, которая была идеально подчеркнута красным нарядом.

На третьем кадре уже была София Ротару. Легендарная певица была в красном платье и улыбалась, подняв руки вверх. Наряд получился эффектным и интересным.

На четвертом снимке поздравляла Оля Бузова с Новым годом. Красотка стояла возле елки в платье и закрыла глаза от удовольствия. Девушка взялась рукой за талию, а одну ножку согнула, делая снимок немного пикантным.

Закрывает топ Марта Адамчук. Звезда была в черном прозрачном платье, сидя возле елки. Девушка улыбалась и хвасталась эффектным образом, который идеально подчеркнул достоинства фигуры красотки.

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