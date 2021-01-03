Відома співачка Тіна Кароль вирішила порадувати фанатів образом в хустці

На фото Тіна позує в жилетці і спідниці. Образ красуня доповнила хусткою, під яким сховала волосся. Кароль на другому фото вже використовувала атрибут, щоб закрити своє обличчя і залишила тільки очі. На третьому знімку дівчина вже знову сховала волосся. Кадри вийшли цікавими і навіть кумедними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але так і хочеться додати: "ідеальна, фатальна Діва".

Повідомлялося, що співачку Тіну Кароль насилу можна впізнати на нових фото - від гламуру не залишилося і сліду.

Так, Кароль опинилася високо в горах, в селі, оточеному лісом. Артистка влаштувала незабутній новорічний відпочинок, дозволивши собі розслабитися і хоч на деякий час забути про розкіш і клапті.

Співачка з'явилася на кадрах без макіяжу і зачіски, в "бабусиній" хустці, об'ємній картатій куртці і широких спортивних штанях зі світлими смугами з боків.

Повідомлялося, що Тіна Кароль в червоній сукні з глибоким декольте влаштувала запальний виступ перед Даном Баланом.

Так, на кадрах можна побачити, як зірка натхненно виконує свій хіт «Пупсик» з підтанцьовкою в святкових костюмах. Сама Кароль при цьому одягнена в розкішну червону сукню. Обтягуючий наряд з глибоким декольте і високим розрізом на спідниці ідеально підкреслює фігуру співачки.

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