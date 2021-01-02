Актриса й блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, ефектно привітала з Новим роком
Як передає Politeka.net, 30-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала біля прикрашеної ялинки.
Томна брюнетка показала крупним планом соковите декольте, з'явившись в кадрі в білій сукні з обробкою з пір'я. Яна просто увігнала у фарбу розміром вирізу: пружні "диньки" так і просилися, щоб ними милувалися.
Кошкіна поклала кучеряві локони на плече, підкресливши бездоганні риси обличчя смокі-макіяжем. Актриса злегка нахилила голову, загадково й спокусливо подивившись прямо в камеру.
"Ось і для мене почалися вихідні...💫 🎄 🤪 Побігла готувати олів'є! Краще пізно, ніж ніколи!) Ну і звичайно, розпаковувати подаруночки, які вже зачекалися мене під ялинкою🎁 🧸", - підписала знімок зірка.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"так душа у неї розкішна🍒"
"Яна...шикардос!🔥🤗"
"Який подаруночок!!!"
"Ах ці очі....🙈"
"Прекрасний вид❤️"
"Ян, а що Гарік подарував?)"
"Які цікаві коментарі під фото красивої жінки)))😂"
"Покажи їх 😋 повністю"
"Ай кішечка🔥"
"Прекрасний ангел 😋 😉 👍 "
"Силіконове олів'є👍"
Раніше ми повідомляли, Кошкіна здивувала образом "скромниці", забувши про свою традиційну "родзинку" - практично на будь-якому фото, яке дівчина виставляє в соцмережі, відразу ж в очі кидається її пишний бюст, але не в цей раз. Яна позувала, сидячи навпочіпки, поруч зі своїм чотирилапим улюбленцем.
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