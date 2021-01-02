Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, эффектно поздравила с Новым годом

Как передает Politeka.net, 30-летняя красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала возле украшенной елочки.

Томная брюнетка показала крупным планом сочное декольте, появившись в кадре в белом платье с отделкой из перьев. Яна просто вогнала в краску размером выреза: упругие "дыньки" так и просились, чтобы ими любовались.

Кошкина уложила вьющиеся локоны на плечо, подчеркнув безупречные черты лица смоки-макияжем. Актриса слегка наклонила голову, загадочно и соблазнительно впосмотрев прямо в камеру.

"Вот и для меня начались выходные...💫🎄🤪 Побежала готовить Оливье! Лучше поздно, чем никогда!) Ну и конечно, распаковывать подарочки, которые уже заждались меня под ёлкой🎁🧸", - подписала снимок звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"да душа у неё роскошная🍒"

"Яна...шикардос!🔥🤗"

"Какой подарочек!!!"

"Ах эти глаза....🙈"

"Прекрасный вид❤️"

"Ян, а что Гарик подарил?)"

"Какие интересные комментарии под фото красивой женщины)))😂"

"Покажи их 😋 полностью"

"Ай кошечка🔥"

"Прекрасный ангел 😋😉👍"

"Силиконовое оливье👍"

Ранее мы сообщали, Кошкина изумила образом "скромницы", забыв о своей традиционной "изюминке" - практически на любом фото, которое девушка выставляет в соцсети, сразу же в глаза бросается ее пышный бюст, но не в этот раз. Яна позировала, сидя на корточках, рядом со своим четырехлапым любимцем.

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