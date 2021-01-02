Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, эффектно поздравила с Новым годом
Как передает Politeka.net, 30-летняя красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала возле украшенной елочки.
Томная брюнетка показала крупным планом сочное декольте, появившись в кадре в белом платье с отделкой из перьев. Яна просто вогнала в краску размером выреза: упругие "дыньки" так и просились, чтобы ими любовались.
Кошкина уложила вьющиеся локоны на плечо, подчеркнув безупречные черты лица смоки-макияжем. Актриса слегка наклонила голову, загадочно и соблазнительно впосмотрев прямо в камеру.
"Вот и для меня начались выходные...💫🎄🤪 Побежала готовить Оливье! Лучше поздно, чем никогда!) Ну и конечно, распаковывать подарочки, которые уже заждались меня под ёлкой🎁🧸", - подписала снимок звезда.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"да душа у неё роскошная🍒"
"Яна...шикардос!🔥🤗"
"Какой подарочек!!!"
"Ах эти глаза....🙈"
"Прекрасный вид❤️"
"Ян, а что Гарик подарил?)"
"Какие интересные комментарии под фото красивой женщины)))😂"
"Покажи их 😋 полностью"
"Ай кошечка🔥"
"Прекрасный ангел 😋😉👍"
"Силиконовое оливье👍"
Ранее мы сообщали, Кошкина изумила образом "скромницы", забыв о своей традиционной "изюминке" - практически на любом фото, которое девушка выставляет в соцсети, сразу же в глаза бросается ее пышный бюст, но не в этот раз. Яна позировала, сидя на корточках, рядом со своим четырехлапым любимцем.
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