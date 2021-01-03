Євген Кошовий, Тарзан, Гарік Харламов та інші зірки здалися в образах Дідів Морозів
На першому фото показав себе Євген Кошовий з "Квартал 95". Зірка позує в образі Діда Мороза з бородою. При цьому на ньому красується яскраве вбрання. Кадр вийшов ефектним і забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.
На другому фото вже здався Тарзан. Танцюрист був в образі Діда Мороза разом з іншими чоловіками. Накачані красені в руках тримали подарунки і розкрили костюми, хвалячись рельєфними тілами.
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Закриває трійку Гарік Харламов. Зірка стояв біля новорічної ялинки в костюмі Діда Мороза. Гуморист підняв один палець вгору, а образ доповнив стильними окулярами.
На четвертому фото вже показався Юрій Горбунов з Катею Осадчою. Красунчик вирішив надіти костюм Діда Мороза, щоб дружина зробила селфі з Святим Миколаєм. Телеведуча посміхалася, на кадрі, який опублікувала у себе в Instagram.
Закриває п'ятірку Юрій Ткач. Гуморист був у звичайному одязі, а в руках тримав велику свою картину, де намальований в образі Діда Мороза з окулярами і без бороди. Там він посміхався, а справжній Юрій дивився здивованими очима.
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