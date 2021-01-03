Евгений Кошевой, Тарзан, Гарик Харламов и другие звезды показались в образах Дедов Морозов

На первом фото показал себя Евгений Кошевой из "Квартал 95". Звезда позирует в образе Деда Мороза с бородой. При этом на нем красуется яркий наряд. Кадр получился эффектным и забавным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото уже показался Тарзан. Танцор был в образе Деда Мороза вместе с другими мужчинами. Накачанные красавцы в руках держали подарки и распахнули костюмы, хвастаясь рельефными телами.

Закрывает тройку Гарик Харламов. Звезда стоял у новогодней елки в костюме Деда Мороза. Юморист поднял один палец вверх, а образ дополнил стильными очкамим.

На четвертом фото уже показался Юрий Горбунов с Катей Осадчей. Красавчик решил надеть костюм Деда Мороза, чтобы жена сделала селфи с Святым Николаем. Телеведущая улыбалась, на кадре, который опубликовала у себя в инстаграм.

Закрывает пятерку Юрий Ткач. Юморист был в обычной одежде, а в руках держал большую свою картину, где нарисован в образе Деда Мороза с очками и без бороды. Там он улыбался, а настоящий Юрий смотрел удивленными глазами.

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