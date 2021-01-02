Ресторатор та суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво "врятував" українців нескладним рецептом пісня Нового року

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар опублікував свіжі фото та покроковий рецепт у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, мова про колумбійський суп ахіако. Однак, складна для українців в ньому тільки назва - приготування схоже на наші традиційні перші страви. Цей рятівний суп - якраз те, що доктор прописав після новорічного застілля.

"У перші дні року ми всі впадаємо в майонезну кому. У мене є чудовий рецепт супу з Колумбії, який відновить водний баланс і поверне силу і енергію... За традицією 1-го або 2-го січня вся сім'я збирається і відправляється на берег річки, щоб зварити суп на багатті🔥", - поділився у підписі Хіменес-Браво.

Для супу знадобляться:

2 великі курячі грудки, з кістками і шкіркою

1 великий лук

5 зубчиків часнику

1 ст. л. крупної солі

1 ст. л. меленого перцю

2 ст. л. оливкової олії

4 склянки курячого бульйону

0,5 кг картоплі

1,5 склянки заморожених ядер кукурудзи

1 пучок кінзи, зі стеблами (добре промити і перев'язати)

1 пучок зеленої цибулі (промити і перев'язати)

2 ст. л. сушеного орегано

2 авокадо (без кісточок, очищених від шкірки і тонко нарізаних)

1/2 склянки сметани або крем-сиру

1/2 склянки подрібненого листя кінзи

2 ст. л. каперсів (подрібнених).

Приготування:

Помістіть курку в скляний або керамічний посуд. Зверху цибулю, часник, сіль і перець.

Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 8 - 24 годин. Курка повинна добре промаринуватися.

Нагрійте оливкову олію у важкому посуді з кришкою на середньому вогні.

Додайте курку з її маринадом і підрум'яньте кожну сторону, приблизно 6 хвилин.

Налийте бульйон і зробіть вогонь сильніше.

Коли суміш закипить, зменшіть вогонь до середньо-слабкого, потім накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин, поки курка не стане м'якою.

Потім курку витягнути з бульйону. Коли м'ясо охолоне, зняти його з кісток, а також викинути шкірку. Саме м'ясо нарізати або порвати на волокна.

Помістіть картоплю в казан із залишками рідини. Накрийте кришкою і варіть близько 5 хвилин.

Додайте кукурудзу, кінзу, зелену цибулю і орегано. Тушкуйте 20 хвилин або поки картопля не стане м'якою, але не пересмаженою.

Вийміть кінзу і зелену цибулю, а курку поверніть в ємність. Тушкуйте ще кілька хвилин, поки курка не прогріється.

Подавати з авокадо, сметаною і зеленню.

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