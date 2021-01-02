Ресторатор та суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво "врятував" українців нескладним рецептом пісня Нового року
Як передає Politeka.net, прославлений кулінар опублікував свіжі фото та покроковий рецепт у своєму мікроблозі в Instagram.
Так, мова про колумбійський суп ахіако. Однак, складна для українців в ньому тільки назва - приготування схоже на наші традиційні перші страви. Цей рятівний суп - якраз те, що доктор прописав після новорічного застілля.
"У перші дні року ми всі впадаємо в майонезну кому. У мене є чудовий рецепт супу з Колумбії, який відновить водний баланс і поверне силу і енергію... За традицією 1-го або 2-го січня вся сім'я збирається і відправляється на берег річки, щоб зварити суп на багатті🔥", - поділився у підписі Хіменес-Браво.
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Для супу знадобляться:
2 великі курячі грудки, з кістками і шкіркою
1 великий лук
5 зубчиків часнику
1 ст. л. крупної солі
1 ст. л. меленого перцю
2 ст. л. оливкової олії
4 склянки курячого бульйону
0,5 кг картоплі
1,5 склянки заморожених ядер кукурудзи
1 пучок кінзи, зі стеблами (добре промити і перев'язати)
1 пучок зеленої цибулі (промити і перев'язати)
2 ст. л. сушеного орегано
2 авокадо (без кісточок, очищених від шкірки і тонко нарізаних)
1/2 склянки сметани або крем-сиру
1/2 склянки подрібненого листя кінзи
2 ст. л. каперсів (подрібнених).
Приготування:
Помістіть курку в скляний або керамічний посуд. Зверху цибулю, часник, сіль і перець.
Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 8 - 24 годин. Курка повинна добре промаринуватися.
Нагрійте оливкову олію у важкому посуді з кришкою на середньому вогні.
Додайте курку з її маринадом і підрум'яньте кожну сторону, приблизно 6 хвилин.
Налийте бульйон і зробіть вогонь сильніше.
Коли суміш закипить, зменшіть вогонь до середньо-слабкого, потім накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин, поки курка не стане м'якою.
Потім курку витягнути з бульйону. Коли м'ясо охолоне, зняти його з кісток, а також викинути шкірку. Саме м'ясо нарізати або порвати на волокна.
Помістіть картоплю в казан із залишками рідини. Накрийте кришкою і варіть близько 5 хвилин.
Додайте кукурудзу, кінзу, зелену цибулю і орегано. Тушкуйте 20 хвилин або поки картопля не стане м'якою, але не пересмаженою.
Вийміть кінзу і зелену цибулю, а курку поверніть в ємність. Тушкуйте ще кілька хвилин, поки курка не прогріється.
Подавати з авокадо, сметаною і зеленню.
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