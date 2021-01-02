Українська телеведуча Ольга Фреймут заворожила красою поруч з матір'ю

Відома телеведуча вражає красою і тепер зрозуміло в кого вона, пише Politeka.net. Відповідне фото було опубліковано у фан-групі Instagram.

Ольга одягла білосніжну сорочку і светрик на ґудзиках, який розчахнула.

Зірка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на очі.

Мама Ольги Фреймут, Алла, позувала в блакитній кофті, яка підкреслила блакитний колір очей.

"Мама👩 🧶 🧦 💑 💋", - написали автори поста.

За п'ять годин пост зібрав кілька десятків лайків.

"Такі рідні й прекрасні.❤ ️ ", "Так схожі", " вони як одна крапля води, дуже схожі 😍 ", "Вони не схожі"," близнючки", - написали користувачі мережі.



Зазначимо, мати Ольги Фреймут, Алла - психолог, майстер спорту з плавання, вчитель фізкультури. Жінка з кримських татар. Саме дівоче прізвище матері телеведуча взяла для розвитку своєї кар'єри.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут прийшла в гості до свого колеги Олексія Дурнєва, з яким вони записали спільне відео.

Видно, що зустріч вийшла позитивною, обидва відомих телеведучих сміялися, пробуючи їжу з ресторану. А учасниця "Танців" ніби кокетує з колегою.

Раніше повідомлялося, що Ольга Фреймут сиділа за столом в якомусь закладі. Телеведуча була одягнена у вельми дивний безглуздий светр, який більше нагадував чоловічий одяг, ніж жіночий. Її подруги виглядали більш елегантно. В руках дівчини тримали келихи з вином. Їжі перед красунями не було. Ймовірно, замовлення ще не встигли принести.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут почала вчити життя українців, красномовні кадри:»їмо тільки те, що...".

Також Politeka писала, що скандальна Фреймут взялася за старе, сполохавши мережу іграми з популярним красенем: "нормальна баба, че ви?».