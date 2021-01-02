Украинская телеведущая Ольга Фреймут заворожила красотой рядом с матерью

Известная телеведущая впечатляет красотой и теперь понятно в кого она, пишет Politeka.net. Соответсвующее фото было опубликовано в фан-группе Инстаграм.

Ольга надела белоснежную рубашку и свитерок на пуговицах, который распахнула.

Звезда распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Мама Ольги Фреймут, Алла, позировала в голубой кофте, которая подчеркнула голубой цвет глаз.

"Мама 👩 🧶🧦💑💋", - написали авторы поста.

За пять часов пост собрал несколько десятков лайков.

"Такие родные и прекрасные.❤️", "Так похожи", "Они как одна капля воды, очень похожи 😍 ", "Они не похожи", "Близняшки", - написали пользователи сети.



Отметим, мать Ольги Фреймут, Алла - психолог, мастер спорта по плаванию, учитель физкультуры. Женщина из крымских татар. Именно девичью фамилию матери телеведущая взяла для развития своей карьеры.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут пришла в гости к своему коллеге Алексею Дурневу, с которым они записали совместное видео.

Видно, что встреча вышла позитивной, оба известных телеведущих смеялись, пробуя еду из ресторана. А участница "Танців" будто кокетничает с коллегой.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут сидела за столом в каком-то заведении. Телеведущая была одета в весьма странный несуразный свитер, который больше напоминал мужскую одежду, чем женскую. Ее подруги выглядели более элегантно. В руках девушки держали бокалы с вином. Еды перед красотками не было. Вероятно, заказ еще не успели принести.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».