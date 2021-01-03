Відома актриса Ксенія Мішина, зірка проекту "Холостяк", показала себе в незвичайному образі
На фото Мішина здалася в блискучій сукні з відкритою спиною. Дівчина була без білизни, розвернувшись спиною до камери. Красуня доповнила образ прикрасами, а рукою взялася за іншу руку. Кадр вийшов ніжним і навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
"Ну що, намистинки, розповідайте як провели рік, що минає і зустріли Новий Рік?",- написано під фото.
Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:
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"Красуня", "серцеїдка", "гармата".
Повідомлялося, що актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розбурхала розвагами з коханим.
Ксенія та Олександр вирушили відпочивати в Буковель, де відмінно проводять час разом.
Деякими сторіз зірки поділилися у себе в профілі, розповідаючи про романтичну відпустку. Так, пара вирішила провести час також час в місці, де відпочиває не тільки тіло, а й душа - це місце "Буковельські чани".
Ми писали, що актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", поділилася з публікою несподіваною новиною.
Яскраво нафарбована Мішина з розпущеним волоссям пояснила в підписі, що у них відбувається вдома з переможцем проекту - 34-річним сценаристом Олександром Еллертом. Варто відзначити, Ксенію прямо аж розпирало від сильних емоцій.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала свої екстремальні розваги з Еллертом
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