Известная актриса Ксения Мишина, звезда проекта "Холостяк", показала себя в необычном образе

На фото Мишина показалась в блестящем платье с открытой спиной. Девушка была без белья, развернувшись спиной к камере. Красотка дополнила образ украшениями, а рукой взялась за другую руку. Кадр получился нежным и даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Ну что, бусинки, рассказывайте как провели уходящий и встретили Новый год?", - написано под фото.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Красотка", "сердцеедка", "Пушка".

Сообщалось, что актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", взбудоражила развлечениями с возлюбленным.

Ксения и Александр отправились отдыхать в Буковель, где отлично проводят время вместе.

Некоторыми Сториз звезды поделились у себя в профиле, рассказывая о романтичном отпуске. Так, пара решила провести время также время в месте, где отдыхает не только тело, но и душа - это место "Буковельские чаны".

Мы писали, что актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась с публикой неожиданной новостью.

Ярко накрашенная Мишина с распущенными волосами объяснила в подписи, что у них происходит дома с победителем проекта - 34-летним сценаристом Александром Эллертом. Стоит отметить, Ксению прямо аж распирало от сильных эмоций.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала свои экстремальные развлечения с Эллертом

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