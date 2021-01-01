Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", разместила несколько видео, показав, где проводит время с победителем шоу

Красотка и ее возлюбленный отправились в Буковель, откуда оба опубликовали несколько сторис в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах красотка предстала в разовой шапке и синей крутке, а победитель "Холостячки" Александр Эллерт - в синей куртке. Пара приехала в Буковель, чтобы весело провести время, а также покататься.

В сторис звезда рассказала, что они приехали на курорт, однако погода их удивила - снега не оказалось, а вокруг - зеленая трава.

Все же пара решила покататься на бобслее и ради этого простояла полтора часа в очереди. Во время чего Эллерт записал видео, в котором заснял Мишину и в шутку пригласил буковельцев сфотографироваться со звездой. В ответ актриса засмеялась.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно пользователи сети написали отзывы об увиденном в личной переписке.

Позже пара показала видео "покатушек".

"Ну что, мои дорогие, с Наступающим 2021!

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До сих пор не верится, что эти цифры, казавшиеся когда-то далеким и загадочным будущим это наше сегодня", - написала Мишина.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина вместе с Эллертом позировали, обнимаясь в новогодней локации. Пара была одета по-простому: победитель шоу был в темных кофте и штанах, а "холостячка" - в белой рубашке и джинах.

Пара улыбалась и выглядела очень довольной.

"Такие счастливые", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, что Ксения Мишина показала своего сына.

«Если и есть в жизни человека ангелы-хранители, то в моей таким человеком является сынок. Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества которые я получила в награду за путь материнства!", - написала она.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»