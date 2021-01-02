Фешн-фотограф та суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк наробила шуму новим фото
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в коротенькій сукні темно-синього кольору з білим комірцем і чорними стрічками.
Плакидюк кокетливо пригорнулася до ведучого пограми "Предметка. Пост-шоу" Сергію Нікітюка (шоумен розкриває деталі «Супер топ-модель по-українськи», запрошуючи в студію всіх причетних до проекту).
Обидва розкуто позували перед камерою. Соня обняла ведучого за плечі, а той її - за талію.
"У нас з Сергієм вийшла новорічна "Предметка" 🥂 🎄 💫 люблю його!", - душевно підписала фото Плакидюк.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів:
"На одному диханні 😍"
"Ви така красуня😍"
"Ось це новина 😍 🔥 "
"Божееее😍 😍 соняяяяя ви прекрасна жінка ❤ ️"
"Ви суперські, класні, професіонали і майстри своєї справи! Ось!🤩⛄"
"Пара року 💕"
"Ось хто таємний гість, якого приховував Сергій, це Сонечка😻"
Нагадаємо, Плакидюк тепло відгукувалася про участь у модельному телепроекті, а особливо про колег.
"Це мій перший телевізійний досвід, але в кадрі я відчуваю себе комфортно. У нас зібралася чудова команда, в перервах між зйомками ми дуже сумуємо і постійно телефонуємо...", - ділилася фотограф в одному з інтерв'ю.
Раніше ми повідомляли, Соня змусила тремтіти від чуттєвого знімка, на якому з'явилася в корсеті в оточенні голих красенів-моделей. Міцна тканина "здавила" бюст зірки так, що на це боляче дивитися.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила.
Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою.