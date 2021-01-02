Фешн-фотограф та суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк наробила шуму новим фото



Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в коротенькій сукні темно-синього кольору з білим комірцем і чорними стрічками.

Плакидюк кокетливо пригорнулася до ведучого пограми "Предметка. Пост-шоу" Сергію Нікітюка (шоумен розкриває деталі «Супер топ-модель по-українськи», запрошуючи в студію всіх причетних до проекту).

Обидва розкуто позували перед камерою. Соня обняла ведучого за плечі, а той її - за талію.

"У нас з Сергієм вийшла новорічна "Предметка" 🥂 🎄 💫 люблю його!", - душевно підписала фото Плакидюк.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів:

"На одному диханні 😍"

"Ви така красуня😍"

"Ось це новина 😍 🔥 "

"Божееее😍 😍 соняяяяя ви прекрасна жінка ❤ ️"

"Ви суперські, класні, професіонали і майстри своєї справи! Ось!🤩⛄"

"Пара року 💕"

"Ось хто таємний гість, якого приховував Сергій, це Сонечка😻"

Нагадаємо, Плакидюк тепло відгукувалася про участь у модельному телепроекті, а особливо про колег.

"Це мій перший телевізійний досвід, але в кадрі я відчуваю себе комфортно. У нас зібралася чудова команда, в перервах між зйомками ми дуже сумуємо і постійно телефонуємо...", - ділилася фотограф в одному з інтерв'ю.



Раніше ми повідомляли, Соня змусила тремтіти від чуттєвого знімка, на якому з'явилася в корсеті в оточенні голих красенів-моделей. Міцна тканина "здавила" бюст зірки так, що на це боляче дивитися.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила.

Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою.