Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе перед тренуванням

На фото Нікітіна позувала в топі і штанях. Зірка знімала себе зверху, хвалячись видом декольте. Красуня посміхалася і готувалася до тренування з боксу. Кадри вийшли кумедними і навіть трошки спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обожнюю", - підписала кадр красуня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "неймовірний вигляд"

Повідомлялося, що популярна українська актриса і зірка «Кварталу 95» Катерина Нікітіна захопила формами, станцювавши на пілоні.

Так, на опублікованих кадрах Нікітіна демонструє апетитні форми, згинаючись і хвалячись бездоганною розтяжкою. Кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в «дикий» захват від побаченого.

Ми писали, що українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Кварталу 95", похвалилася розкішними формами в одному купальнику.

"Який з них вже мій?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітіна позувала в трьох різних облягаючих купальниках, кожен з яких ефектно підкреслював її розкішну фігуру.

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