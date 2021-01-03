Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе перед тренуванням
На фото Нікітіна позувала в топі і штанях. Зірка знімала себе зверху, хвалячись видом декольте. Красуня посміхалася і готувалася до тренування з боксу. Кадри вийшли кумедними і навіть трошки спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Обожнюю", - підписала кадр красуня.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "неймовірний вигляд"
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Повідомлялося, що популярна українська актриса і зірка «Кварталу 95» Катерина Нікітіна захопила формами, станцювавши на пілоні.
Так, на опублікованих кадрах Нікітіна демонструє апетитні форми, згинаючись і хвалячись бездоганною розтяжкою. Кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в «дикий» захват від побаченого.
Ми писали, що українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Кварталу 95", похвалилася розкішними формами в одному купальнику.
"Який з них вже мій?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітіна позувала в трьох різних облягаючих купальниках, кожен з яких ефектно підкреслював її розкішну фігуру.
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