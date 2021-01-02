Хореограф з проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова точно знає, як залишатися стрункою в будь-якій ситуації: будь-то народження дитини або просто новорічне застілля
Як передає Politeka.net, 32-річна танцівниця опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала за святковим столом, "озброївшись" виделкою і ножем.
Ілона в білому светрі з ажурними вставками і обробкою з пір'я на рукавах з посмішкою приготувалася скуштувати апетитне блюдо, що стояло перед нею. Також поруч стояв келих з ігристим.
Гвоздьова в підписі дала кілька слушних порад українкам, зараз актуальних як ніколи, враховуючи святкові застілля.
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"Як не набрати зайвих кг за новорічні свята? Думаю це питання задає собі кожна жінка. Як їсти улюблену їжу і не побачити на вагах"+" 🤦🏽♀️ . Їжте все, що ваша душа забажає, але після пам'ятайте, не лежати, а рухатися!", - зазначила Ілона.
Так, хореограф порадила:
"1. Намагайтеся грати в активні ігри з дітками своїми
2. Гуляйте на свіжому повітрі щодня
3. Влаштовуйте дискотеку вдома
4. Під музику весело прибирайте, мийте підлоги, пилососьте й натирайте скло. І пам'ятайте, все робіть з любов'ю і в кайф - інакше результату не буде❣️"
Користувачі підтримали Ілону в коментарях, додавши також від себе користь перебування на свіжому повітрі:
"Все дуже просто! Менше їсти:)) більше свіжого повітря 😉"
"Ілон, у мене улюблених страв багато))), найкраще з них я не назву)), а то скажеш: "Пошляк"))), ти забула додати в список тренування на повітрі)"
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" зважилася на відчайдушне зізнання про дітей
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