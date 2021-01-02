Хореограф з проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова точно знає, як залишатися стрункою в будь-якій ситуації: будь-то народження дитини або просто новорічне застілля

Як передає Politeka.net, 32-річна танцівниця опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала за святковим столом, "озброївшись" виделкою і ножем.

Ілона в білому светрі з ажурними вставками і обробкою з пір'я на рукавах з посмішкою приготувалася скуштувати апетитне блюдо, що стояло перед нею. Також поруч стояв келих з ігристим.

Гвоздьова в підписі дала кілька слушних порад українкам, зараз актуальних як ніколи, враховуючи святкові застілля.

"Як не набрати зайвих кг за новорічні свята? Думаю це питання задає собі кожна жінка. Як їсти улюблену їжу і не побачити на вагах"+" 🤦🏽‍♀️ . Їжте все, що ваша душа забажає, але після пам'ятайте, не лежати, а рухатися!", - зазначила Ілона.

Так, хореограф порадила:

"1. Намагайтеся грати в активні ігри з дітками своїми

2. Гуляйте на свіжому повітрі щодня

3. Влаштовуйте дискотеку вдома

4. Під музику весело прибирайте, мийте підлоги, пилососьте й натирайте скло. І пам'ятайте, все робіть з любов'ю і в кайф - інакше результату не буде❣️"

Користувачі підтримали Ілону в коментарях, додавши також від себе користь перебування на свіжому повітрі:

"Все дуже просто! Менше їсти:)) більше свіжого повітря 😉"

"Ілон, у мене улюблених страв багато))), найкраще з них я не назву)), а то скажеш: "Пошляк"))), ти забула додати в список тренування на повітрі)"

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