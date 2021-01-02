Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе і подружок

На фото красуня позувала в шикарному напівпрозорому вечірній сукні з великим декольте. Дівчина стояла на сходинках і хвалилася ефектним чином. Омович зовсім не бентежив пишний бюст, який прямо випирав з наряду. У ролику красуня влаштувала Танці з подружками перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"01.01.2021

Перевірка зв'язку...всі живі?

2020 проводжала як могла", - написала зірка.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Багато це не виглядає точно.. біжутерія", "ви безумовно виглядаєте як принцеса Діснея; чудова", "друга зліва від нас", "Вау які красуні особливо Ти", "боже, яка ти красива", "Олена, ну що за богиня", "а я з чоловіком відзначала", "у тебе дуже добре виходить прикрити ноги".

Повідомлялося, що популярна модель Олена Омович порадувала кадрами в "Невидимій" білизні.

Як видно на фото, при всіх маніпуляціях Олена також має досить струнку фігуру, відзначаючи, що навіть не сидить на дієтах, а просто правильно харчується. У чорній білизні з одних тільки смужок моделі вдалося насилу прикрити бюст, а штани з імітацією під шкіру надали їй бунтарський вигляд.

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