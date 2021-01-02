Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе і подружок
На фото красуня позувала в шикарному напівпрозорому вечірній сукні з великим декольте. Дівчина стояла на сходинках і хвалилася ефектним чином. Омович зовсім не бентежив пишний бюст, який прямо випирав з наряду. У ролику красуня влаштувала Танці з подружками перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"01.01.2021
Перевірка зв'язку...всі живі?
73-річна Ротару дала жару під час застілля, з'явилися кадри: «Спасибі, що живі!»
45-річна Джолі ледь вмістила бюст в екстремальному декольте, фото красуні: "Яскравіше всіх..."
Підросла дочка Ані Лорак спробувала втерти носа Кіркорову, відео вже в мережі: "На очах у всіх..."
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Українка з 15-м розміром Кузнєцова без жодного сорому побешкетувала біля басейну: "Ух, як трясуться…"
2020 проводжала як могла", - написала зірка.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Багато це не виглядає точно.. біжутерія", "ви безумовно виглядаєте як принцеса Діснея; чудова", "друга зліва від нас", "Вау які красуні особливо Ти", "боже, яка ти красива", "Олена, ну що за богиня", "а я з чоловіком відзначала", "у тебе дуже добре виходить прикрити ноги".
Повідомлялося, що популярна модель Олена Омович порадувала кадрами в "Невидимій" білизні.
Як видно на фото, при всіх маніпуляціях Олена також має досить струнку фігуру, відзначаючи, що навіть не сидить на дієтах, а просто правильно харчується. У чорній білизні з одних тільки смужок моделі вдалося насилу прикрити бюст, а штани з імітацією під шкіру надали їй бунтарський вигляд.
Нагадаємо, Українська Кардашьян розбурхала виглядом у сукні зі стяжками на пікантних місцях
А ще Politeka писала, що українська Кардашьян заманила стирчить красою в тонюсенькому вбранні
Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в прозорому вбранні розбурхала самі непристойні фантазії