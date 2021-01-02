Відома співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, похвалилася зовнішністю в напівпрозорій спідниці

Зірка продемонструвала своє яскраве вбрання під час цікавої фотосесії, пише Politeka.net.

Зарицька була в малиновому корсеті, білій сорочці і чорній напівпрозорій спідничці, крізь яку можна було розглянути ніжки зірки, взуті в грубі чобітки.

Колеги зірки були одягнені в таких же кольорах, але в інших костюмах.

"Хочемо привітати вас усіх З Новим роком! Спасибі, що були з нами! Ви - наше найбільше натхнення і навіть у важкі часи ви даєте нам віру в себе і змушуєте йти вперед❤️ ми бажаємо вам мати безліч приводів для посмішок 😌 2021 буде класним, ми в цьому впевнені!",- написала Олександра.

За годину пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Вау! Неймовірно", " Ой ви такі милі, я не можу. З Новим Роком🌲 🎄 🔥 ви кращі👏 👏 🔥 🎄 ✨", "з Новим роком", "я люблю вас, люди", - написали користувачі мережі

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька позувала в халатику, який приспустила на одному плечі, хвалячись тату. Зірка доповнила образ намистом, а волосся залишила розпущеним, Олександра дивилася в об'єктив камери, хвалячись яскравим макіяжем. Кадр вийшов ефектним і навіть спокусливим.

Раніше повідомлялося, що Олександра Зарицька постала в красивій світлій сукні, яка підкреслила її фігуру. На фото помітно, як зірка помітно пострункішала.

Варто відзначити, що в руках зірка тримала коробочку з косметикою, яку випустила спільно з одним з брендів.

"Спасибі всім хто був на презентації 💖", - написала співачка.

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