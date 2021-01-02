Відома модель Міла Кузнєцова похвалилася відпочинком в кафе

На фото Міла сиділа в картатому вбранні з великим декольте, яке розстебнула. Зірка посміхалася, позуючи за столиком в якомусь закладі. Рядяом можна побачити невідому красуню, якій змінили форми голови через фільтри. Подружки виглядали ефектно, хоча погляд неможливо відвести від пишного бюста Кузнєцової, яка із задоволенням його демонструє. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "неможливо відірвати погляд, такі великі"

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, влаштувала запальний танець у сукні з декольте.

Так, модель постає в сукні з екстремальні декольте, виконуючи запальний танець на камеру прямо за столом. Красуня ефектно демонструвала своє головне достоїнство, на що звернули увагу її шанувальники.

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова похвалилася Суботнім відпочинком в театрі.

"Суботній вечір я проводжу в театрі", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова показується перед камерою в кофті з екстремальним декольте, демонструючи апетитні форми крупним планом. Після цього знаменитість показує театр, проте відразу помітно, що у неї видовище крутіше, ніж на сцені.

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