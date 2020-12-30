Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о готовке

На фото Мила позировала в красном нижнем белье. Красотка стояла на кухне, а в руках держала тарелку с печеньем. Эффектный бюст прямо выпирал из белья, но девушку это совсем не смущало. Кузнецова улыбалась и хвасталась своими кулинарными умениями, но трудно было оторвать взгляд от огромного бюста. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кому печенье? С новым годом", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне очень нравится твое новогоднее белье", "Фантастическая детка", "У тебя очень крутая причёска и макияж. С наступающим", "Ой какое прекрасное фото. Мне очень нравится", "Как насчет молока с печеньем? Красиво поставлен ...", "Я хочу это попробовать!", "Вкусная красивая и милая женщина с этим великолепным горячим телом, красивой улыбкой и прекрасными глазами, счастливых праздников".

Сообщалось, что популярная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась 15-м размером бюста, примеряв наряд с декольте.

«Любимые мои, с днем святого Николая! Самое главное у нас сегодня здоровья, любовь и взаимопонимание! Желаю всего самого лучшего и маленького чуда!» - говорится в сообщении.

Напомним, украинка с 15-м размером ошеломила дикими игрищами с другом

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером в театре произвела фурор экстремальным декольте

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста эффектно вышла на балкон, декольте еле выдержало



