Известная модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о готовке
На фото Мила позировала в красном нижнем белье. Красотка стояла на кухне, а в руках держала тарелку с печеньем. Эффектный бюст прямо выпирал из белья, но девушку это совсем не смущало. Кузнецова улыбалась и хвасталась своими кулинарными умениями, но трудно было оторвать взгляд от огромного бюста. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Кому печенье? С новым годом", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:
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"Мне очень нравится твое новогоднее белье", "Фантастическая детка", "У тебя очень крутая причёска и макияж. С наступающим", "Ой какое прекрасное фото. Мне очень нравится", "Как насчет молока с печеньем? Красиво поставлен ...", "Я хочу это попробовать!", "Вкусная красивая и милая женщина с этим великолепным горячим телом, красивой улыбкой и прекрасными глазами, счастливых праздников".
Сообщалось, что популярная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась 15-м размером бюста, примеряв наряд с декольте.
«Любимые мои, с днем святого Николая! Самое главное у нас сегодня здоровья, любовь и взаимопонимание! Желаю всего самого лучшего и маленького чуда!» - говорится в сообщении.
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