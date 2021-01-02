Известная модель Мила Кузнецова похвасталась отдыхом в кафе

На фото Мила сидела в клетчатом наряде с большим декольте, которое расстегнула. Звезда улыбалась, позируя за столиком в каком-то заведении. Рядяом можно увидеть неизвестную красотку, которой изменили формы головы через фильтры. Подружки выглядели эффектно, хотя взгляд невозможно отвести от пышного бюста Кузнецовой, которая с удовольствием его демонстрирует. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадр был в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "невозможно оторвать взгляд, такие большие"

Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, устроила зажигательный танец в платье с декольте.

Так, модель предстает в платье с экстремальные декольте, исполняя зажигательный танец на камеру прямо за столом. Красотка эффектно демонстрировала свое главное достоинство, на что обратили внимание ее поклонники.

Сообщалось, что Украинская модель Мила Кузнецова похвасталась субботним отдыхом в театре.

«Субботний вечер я провожу в театре», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова показывается перед камерой в кофте с экстремальным декольте, демонстрируя аппетитные формы крупным планом. После этого знаменитость показывает театр, однако сразу заметно, что у нее зрелище круче, чем на сцене.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста засветила самый сок в пикантном купальнике

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