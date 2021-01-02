Відома модель Хільде Осланд, яка стала найкрасивішою дівчиною світу за версією чоловіків, показала себе і запитала про Новий Рік

На фото красуня позує в червоних мереживах. Дівчина сіла на білі простирадла на ліжко, а волосся залишила розпущеним. Хільде зовсім не бентежилася і хвалилася вражаючими формами, роблячи знімок максимально гарячим, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сподіваюся, у всіх був благополучний і щасливий Новий Рік", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як ти можеш бути такою красивою!". "Єдине, що каже моя дружина, це те, що вона не заздрить, що ви вагітні влітку в Австралії, попереду прекрасні часи для вас і вашого чоловіка", "актуальні цілі по вагітності", " чому люди продовжують фотографувати, розмовляючи по телефону?", "Боже, Ти виглядаєш добре, як вагітна. Ти красива".

Повідомлялося, що найкрасивіша жінка світу приголомшила розпатланим видом в міні-ТОПі.

Красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото з курорту, на якому проводить час в цікавому положенні. Вона вийшла на засклений балкон в короткому червоному топіку на блискавці і обтягуючих синіх джинсах. Дівчина зібрала розпатлане волосся в пучок, зав'язавши їх різнобарвною хусткою.

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