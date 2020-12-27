Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной по версии мужчин, показала себя в необычном виде
На фото красотка позировала в кружевном прозрачном белье. Звезда развернулась боком, хвастаясь выросшим животиком. Волосы девушка оставила распущенными, взявшись за них одной рукой. Хильде показалась в спальне на фоне панорамных окон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Осталось 15 недель", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили больше 60 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красивая твоя фотография !!!", ""Великолепная", "Красивый живот", "Глядя на красоту", "Надеюсь, у вас было чудесное Рождество", Я сделаю все, что смогу, радость. Честное слово", "Выглядит так хорошо", "Так чертовски красиво", "Ничего себе потрясающий снимок, очень очень жарко в синем и красивой фигуре, милая", "Вау, всегда такая красивая", "Такая милая", "Очень красивая фотография твоей куклы. Я предупреждал вас".
Напомним, норвежская модель Хильде Осланд показала, как проводила время на отдыхе.
Так, модель на отдыхе показала, как веселилась с близкими и удивила при этом подтянутой фигурой в розовом бикини. Для большей пикантности также Хильде натянула лямки повыше и показала бюст с весьма удачного ракурса.
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