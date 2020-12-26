Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала, как проводила время на отдыхе

Модель с длинными светлыми волосами, приветливой улыбкой и подтянутой фигурой всегда вызывает сотни комплиментов у поклонников. Даже на пляже девушке удается выглядеть невероятно привлекательно. Более того, в розовом бикини Хильде становится похожа на на куклу Барби.

Так, модель на отдыхе показала, как веселилась с близкими и удивила при этом подтянутой фигурой в розовом бикини. Для большей пикантности также Хильде натянула лямки повыше и показала бюст с весьма удачного ракурса.

Распущенные локоны, дневной макияж без выделения контуров и привычная милая улыбка создали безупречный образ для молодой модели:

«Красотка в розовом❤️❤️; Удивительно ... красотка ...; это модель или богиня, такая прекрасная; Ты выглядишь, как очень сексуальная девушка; Великолепно !!! 🔥; Очень красиво в розовом бикини Lil; Идеально сочетается с вашей красивой и сексуальной улыбкой 😏 сладкое напоследок😚💋🖽; Ура лучшая картинка👍; Если есть совершенство, вы ее олицетворение; Бог должен был оставить тебя для себя».

Недавно Хильде объявила о своей беременности первенцем, поэтому в ее профиле начали реже появляться откровенные фото, теперь девушка делает акцент на изменившейся фигуре в милых образах. В то же время на фан-аккаунтах вспоминают лучшие бикини Осланд за последнее время.

В красном белье с тонкими кружевами и на фоне белоснежной постели блондинка выглядела еще ярче чем обычно, а коктейль из кокоса рядом с ней придал образу некой экзотичности. Также Хильде украсила распущенные светлые локоны одним цветком.

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