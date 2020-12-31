Известная модель Хильде Осланд, которая стала самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя на прогулке
На фото Хильде позирует в черном топе и повязкой на голове, устроив легкую пробежку. Красотка показалась довольно близко к камере и хвасталась пышным бюстом, который подрос за время беременности. Волосы у девушки остались распущенными, а образ модель дополнила обтягивающими штанами, как можно заметить на других кадрах. Снимки получились очень интересными и даже соблазнительными, ведь Осланд совсем не смущалась своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Абсолютные сцены", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Одесситка в откровенной одежде устроила грязные танцы возле елки на Думской, видео: "Я хочу..."
В Киеве пылает ресторан: на место ЧП срочно съехались пожарные, город стоит в пробке
Внезапно оборвалась жизнь парня из Книги рекордов Гиннесса, чем он прославился: "Очень жалко..."
Доведенная до отчаяния Королева выставила Тарзана за дверь, горькие кадры: "Ты будешь счастлива?"
"Как это произошло?", "Беременность заставляет тебя сиять. Вы выглядите абсолютно красиво", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Ты прекрасно выглядишь", "Ух ты, красиво и эффектно", "Желаю вам и вашей семье счастливого и здорового Нового года. Спасибо за красивые картинки", "Ты богиня", "Сердцеедка".
Мы писали, что норвежская модель Хильде Осланд показала смелый образ в белом белье.
В этот раз Осланд восхитила простым и удачным образом в спортивном белье белого цвета и с черными лямками. Благодаря подобранной позе, Хильде смогла восхитить сразу и бюстом, и ягодицами.
Напомним, самая красивая женщина мира в кружевом белье не оставила равнодушных
Также Politeka сообщала, что самая красивая женщина мира в розовом микро-бикини потрясла "ягодками"
А еще Politeka писала, что самая красивая женщина мира в красном кружевном белье подразнила "кокосами"