Известная модель Хильде Осланд, которая стала самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя на прогулке

На фото Хильде позирует в черном топе и повязкой на голове, устроив легкую пробежку. Красотка показалась довольно близко к камере и хвасталась пышным бюстом, который подрос за время беременности. Волосы у девушки остались распущенными, а образ модель дополнила обтягивающими штанами, как можно заметить на других кадрах. Снимки получились очень интересными и даже соблазнительными, ведь Осланд совсем не смущалась своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Абсолютные сцены", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как это произошло?", "Беременность заставляет тебя сиять. Вы выглядите абсолютно красиво", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Ты прекрасно выглядишь", "Ух ты, красиво и эффектно", "Желаю вам и вашей семье счастливого и здорового Нового года. Спасибо за красивые картинки", "Ты богиня", "Сердцеедка".

Мы писали, что норвежская модель Хильде Осланд показала смелый образ в белом белье.

В этот раз Осланд восхитила простым и удачным образом в спортивном белье белого цвета и с черными лямками. Благодаря подобранной позе, Хильде смогла восхитить сразу и бюстом, и ягодицами.

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